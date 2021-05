Com sinais de violência, adolescente é encontrada morta dentro de casa alugada por pastor

Repercute fortemente nas redes sociais o caso de uma adolescente de 14 anos que foi encontrada morta depois de ser dada como desaparecida em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo.

O corpo de Aguida Fernandes Freitas foi localizado na quarta-feira (12), com lesões no pescoço e na boca, dois dias depois de ela ter sumido da porta da casa em que morava com a mãe.

De acordo com a Polícia Civil, uma amiga chegou a ver a garota na companhia de um rapaz, nas proximidades da residência em que o cadáver foi deixado.

O local havia sido alugado há pouco tempo por um pastor, que não teve a identidade revelada e se tornou o principal suspeito.

“A família dele é de Guarulhos. Ele morava com a esposa e a filha pequena, em Pariquera-Açu, mas em outra casa. Ele estava prestes a se mudar para esse imóvel onde ocorreu o homicídio”, afirmou o delegado Fábio Maia, ao G1.

Segundo o investigador, o líder religioso abandonou a família e fugiu assim que o corpo da adolescente foi encontrado.

Agora, o principal objetivo da corporação é encontrar o pastor e descobrir o que teria motivado a execução de Aguida.

O corpo dela foi sepultado nesta quinta (13) e a morte tão prematura chocou toda a região. A Diretoria de Ensino de Registro local, inclusive, divulgou nota lamentando a situação.