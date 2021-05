Mais um homem e duas mulheres têm a morte por Covid-19 confirmada em Anápolis

Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta sexta-feira (14) confirmou a morte de um mais um homem e duas mulheres por Covid-19, em Anápolis.

De acordo com a pasta, a vítima do sexo masculino tinha 41 anos e as do sexo feminino tinham 44 e 40 anos. Os óbitos ocorreram entre 03 e ontem (13), mas só chegaram ao conhecimento da Semusa hoje.

Desde o início da pandemia, 1.156 moradores já perderam a vida em decorrência da doença. O total de casos registrados está em 37.213, sendo que 76 ocorreram nas últimas 24h.

Caiu para 781 o número de infectados em isolamento domiciliar e 145 a quantidade de internados. 35.131 pessoas que se contaminaram sobreviveram à Covid-19 em Anápolis.

Na rede municipal, a ocupação de leitos está abaixo de 40%. Este percentual garante que a cidade continue no grau leve da matriz de risco, que norteia o funcionamento das atividades econômicas.