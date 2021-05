Cresce o movimento que reconhece erro e pede desculpas a Bruno Covas

A morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ocasionou uma breve pausa na constante guerra política e trouxe reflexões até mesmo para as demais áreas de debate da sociedade.

Uma delas foi o futebol. No dia 30 de janeiro deste ano, o tucano havia sido duramente criticado por “furar” as medidas restritivas e ir até o estádio Maracanã para acompanhar a final da Copa Libertadores.

Na ocasião, ele estava acompanhado do filho Tomás, de 15 anos, também fã do esporte.

Influenciadores, jornalistas e até os próprios amantes do futebol criticaram a decisão de Covas, especialmente pela condição de lockdown que a cidade de São Paulo vivia, por ordens dele.

Porém, um movimento de desculpas se iniciou nas redes sociais após a confirmação do falecimento do então prefeito, vítima de um grave câncer no sistema digestivo.

No fim das contas, Bruno Covas tinha um motivo muito forte para ter ido ver o jogo.

Ele já tinha noção da gravidade do quadro e queria aproveitar a oportunidade de viver um sonho com o filho, assistindo o time deles, Santos Futebol Clube, na final da maior competição futebolística da América do Sul.

Depois que o caso bombou nas redes na época, o mandatário chegou até a se pronunciar.

“Quando decidi ir ao jogo tinha ciência que sofreria criticas. Mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila”.

Confira logo abaixo alguns dos pronunciamentos de pessoas que voltaram atrás na opinião e se desculparam com o prefeito.

Critiquei a ida do Bruno Covas ao Maracanã. recomendação era pra ficarmos em casa e achava um risco pra ele. Ai vi a justificativa de que talvez não tivesse outra chance de ver com o filho a final de uma Libertadores. Eu estava errado e Ele certo. Eu tb teria ido se fosse ele. 🙏🏻 pic.twitter.com/5vq0w7n0Xe — Marcio Spimpolo (@spimpolo) May 15, 2021

Eu não vejo problema em assumir um erro, e agora vejo que errei ao criticar Bruno Covas por ter ido assistir a final da Libertadores com o filho. Aquilo tinha um propósito nobre. Que Deus abençoe a família. Covas foi corajoso e transparente no enfrentamento dessa doença terrível. — Ricardo Capriotti (@ricapriotti) May 15, 2021

Muito triste. Covas foi um batalhador. Encarou a doença de frente com muita honra e ainda conseguiu levar o filho para ver uma final de Libertadores como um último ato de amor ao clube. Sabia que não teria outra chance. O filho certamente jamais vai esquecer. Força p/ a família. https://t.co/G1DPOre7Bw — Gustavo Zupak (@gustavozupak) May 14, 2021

Critiquei muito Bruno Covas por ter ido a final da Libertadores, até que soube que a justificativa de ele ter ido, é que ele não sabia se teria outra chance de assistir uma final de Libertadores ao lado do filho de 15 anos.

Realmente, foi a última oportunidade.

Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/E7nmw2Qlii — Avaiano Mil Grau 🦁 (@avaianomilgrau) May 16, 2021