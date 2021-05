MC Kevin tem hit que ultrapassa 220 milhões de visualizações

Apesar de já estar envolvido com o mundo do funk desde o começo dos anos 2010, foi em 2018 que o primeiro grande sucesso do cantor MC Kevin, 23, estourou.

A canção “Pra Inveja É Tchau” foi lançada e hoje já conta com mais de 220 milhões de visualizações. A canção aborda sobre quem não se preocupa com a própria vida e quer cuidar da dos outros.

Outro hit do músico é “Cavalo de Troia”, que no site de vídeos YouTube conta com 169 milhões de visualizações. A música segue o ritmo dançante e passa a mensagem de que sonhos não têm limites.

Já “Vergonha pra Mídia” tem 120 milhões de visualizações e tem a participação de outros MCs. A música flerta com o trap, um rap com som mais melódico que o artista se aproximava mais recentemente.

O artista já lançou músicas com artistas como MC Guimê e Igu. Um exemplo é “Paparazzi”, há cerca de um ano, com 141 milhões de visitas no site.

Lançada há três anos, a música “O Menino Encantou a Quebrada” versa sobre os momentos de vida na favela. Kevin havia lançado em 2021 o álbum “Fênix”. Há um mês, ele havia lançado “Minha Última Música”, cuja letra fala em dar uma pausa na carreira e parar de cantar.

MORTE MC

Kevin teria caído do quarto de um casal de amigos no hotel em que estava hospedado após fazer um show no Rio de Janeiro. O quarto dele e o do casal de amigos estão sendo periciados pela polícia.

Segundo informações do jornal O Globo, investigadores da Polícia Civil do Rio monitoram redes sociais em que algumas pessoas dizem que o cantor bebeu e queria pular na piscina do hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

O funkeiro de 23 anos morreu após cair de uma das varandas do hotel no início da noite deste domingo (16). Ele chegou a ser levado para o Hospital Miguel Couto, em estado grave, mas não resistiu. Amigos e familiares foram para o hospital assim que receberam informações sobre o acidente. O clima era de comoção.

A advogada Deolade Bezerra, com quem o artista havia casado em abril e que estava com ele no Rio, prestou depoimento na madrugada na 6ª Delegacia, na Barra. Amigos e funcionários de Kevin também foram ouvidos. O corpo dele está no IML (Instituto Médico Legal).

Valquiria Nascimento, a mãe do cantor, se despediu do filho com uma postagem nas redes sociais em que declarou ter perdido um pedaço dela mesma.

Segundo Valquíria, as últimas palavras do filho para ela foram “mãe, eu te amo”. Ela retribuiu a declaração dizendo que também amava o filho até o último dia de sua vida. Deolane Bezerra afirmou que ele será para sempre o amor de sua vida. “Eu sempre vou te amar”, disse.

Vários famosos lamentaram a morte e lembraram de momentos ao lado de Kevin. Entre eles está o jogador Neymar, que era um ídolo para MC Kevin. “Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!”, afirmou.

A morte de MC Kevin teve repercussão internacional e o ator e roteirista Marlon Wayans, do filme “As Branquelas”, lamentou o ocorrido. ” Uma alma tão doce e pura”, escreveu no Instagram. “Com quem vou festejar agora quando for para o Brasil?”.