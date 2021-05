Número de mortos pela Covid-19 em Anápolis chega a 1.165 após novo boletim

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou nesta terça-feira (18) um novo boletim com o registro de mais três mortes por Covid-19 em Anápolis.

As vítimas são um homem de 63 anos, que foi a óbito no dia 14. Uma mulher de 81 anos e um homem de 66 também tiveram o mesmo destino no último dia 17.

Agora, o total de fatalidades ocasionadas pela doença na cidade chegou a 1.165.

Nas últimas 24h, a pasta também contabilizou um total de 66 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus.

Elas se somam às mais de 37 mil que se infectaram e fizeram exames laboratoriais confirmatórios. O número de curados é de 35.310.