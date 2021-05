Covid-19 na Índia vira bomba relógio e país bate recorde jamais visto desde a pandemia

A Índia registrou, nesta quarta-feira (19), o maior número de mortes por coronavírus em um dia por um país, superando a marca alcançada pelos Estados Unidos em janeiro.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o país asiático confirmou 4.529 óbitos, totalizando 283.248 vidas perdidas para a Covid-19.

O recorde anterior havia sido registrado em 12 de janeiro, quando os EUA confirmaram 4.475 óbitos. À época, a Índia registrou 202 mortes. Agora, as curvas se inverteram, e os EUA contabilizaram 857 mortes nesta quarta, marcando uma queda nos números devido ao acelerado programa de vacinação americano.

Enquanto os EUA têm 37,21% de sua população completamente vacinada, a Índia conseguiu imunizar apenas 2,97%, cifra ainda inferior à do Brasil (8,23%). O país vive um cenário de colapso no sistema de saúde e de alerta com a variante B.1.617, classificada de preocupação global pela OMS (Organização Mundial da Saúde).