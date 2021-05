Prefeitura de Anápolis anuncia liberação da vacina da Pfizer para mais grupos

A Prefeitura de Anápolis anunciou que após a abertura da aplicação da vacina da Pfizer para gestantes, puérperas e pacientes imunossuprimidos, vai liberar o imunizante para outras comorbidades a partir desta quinta-feira (19). Hoje (18), mais 3.500 doses desta marca chegaram à cidade e aplicação acontece no Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru) e unidades de saúde do Arco-Íris e São José, das 8h às 16h.

“Lembrando que as pessoas com comorbidades liberadas para receber a Pfizer também podem ser vacinadas com AstraZeneca. Precisamos dessa força-tarefa já que os imunizantes da Pfizer têm prazo de aplicação devido a temperatura de acondicionamento”, ressalta a diretora da Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia.

A vacina Pfizer está liberada para boa parte das comorbidades, com excessão das seguintes: hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial estágios 3, 2 e 1 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. As pessoas portadoras destas comorbidades continuam sendo imunizados com a vacina da AstraZeneca,assim como profissionais da educação, da saúde e da segurança, mediante lista encaminhada pelos órgãos competentes.

A vacina da AstraZeneca está disponível nos seguintes locais: ginásio da UniEVANGÉLICA, Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth, para pedestres; e em sistema drive-thru na CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty. Nestes mesmos postos estão sendo aplicadas segundas doses de CoronaVac, mediante distribuição de senha.

Comorbidades que podem receber Pfizer e AstraZeneca:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática

Deficiência permanente com ou sem BPC