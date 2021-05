MC Kevin fez mistura perigosíssima, revela esposa do cantor

Catia e Júlia Barbon, do RJ – A esposa do cantor MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, afirmou em seu depoimento à polícia que o cantor estava “extremamente agitado” horas antes de cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (16).

Segundo a advogada Deolane Bezerra Santos, 33, seu marido não quis dormir quando voltou do show que fez naquela madrugada e resolveu ir para a casa de um amigo onde, de acordo com os presentes, o grupo bebeu uísque, usou MD (droga sintética) e fumou maconha.

“Por volta das 12h retornaram para o hotel e foram direto para o quarto, de número 1305; que Kevin estava extremamente agitado, pois havia feito o uso de bebida alcoólica e MD; que não sabe informar em que local Kevin ingeriu a referida droga e tampouco como teve acesso a ela”, diz o depoimento, obtido pela reportagem.

Deolane Bezerra Santos contou uma versão que corrobora os relatos da modelo Bianca Dominguez, 26, e do MC Victor Elias Fontenelle, 23, que estavam com o artista quando ele sofreu a queda, e de outros amigos que também se hospedavam no hotel, como o cantor Jhonatas Augusto Cruz, 26, e Luccas Dhuan Pombal, 23.

De acordo com eles, MC Kevin caiu da varanda após fazer sexo com Bianca e Victor no quarto 502. A hipótese dada pelas testemunhas é de que ele teria se pendurado no parapeito para tentar pular para o quarto de baixo, possivelmente pensando que sua mulher descobriria a traição.

Santos detalhou aos investigadores uma briga que teve com o cantor nesse meio tempo, depois que eles voltaram da casa do amigo. Ela afirma que a discussão começou quando ele resolveu descer para a portaria para se despedir da produção e de alguns colegas, já que eles voltariam a São Paulo.

O cantor, porém, subiu novamente para buscar dinheiro para renovar a estadia de dois deles. Ela chegou a questioná-lo, dizendo que era para eles terem ido embora junto com a van, “mas Kevin quis agradá-los”. Depois, o artista ligou falando que alugaria mais um quarto para um terceiro amigo.

Por WhatsApp, eles discutiram porque o segurança Jader não queria subir para pegar o dinheiro. Deolane Bezerra Santos respondeu que Jader era o único que queria o bem do funkeiro e mandou um áudio chamando o marido de “otário” por gastar mais R$ 500. Por fim, Kevin se irritou pela esposa estar comentando sobre os gastos com o segurança.

Ela, então, diz que desceu para entregar a quantia ao esposo e que, depois, retornou ao quarto “pelo fato de estar muito cansada e chateada”. Não cita, porém, o momento em que o cantor jogou uma garrafa de cerveja no chão do lobby, visto pelos amigos e por hóspedes do hotel.

Após a briga, a mulher relata que Kevin “ficou ligando e insistindo para ela descer e ficar na praia junto aos amigos”, mandando diversas mensagens e reclamando que ela o tratava como filho. Mas ela o bloqueou e foi dormir, portanto, só viu os recados depois.

Enquanto isso, segundo os outros depoimentos, Kevin e um grupo de amigos continuaram bebendo e fumando maconha na praia, onde conheceram a acompanhante de luxo Bianca Dominguez. Durante a conversa, o cantor lhe perguntou: “Você gosta de um presentinho?”, e ela respondeu “tá bom”, de acordo com Victor.

Victor e a modelo foram para o quarto 502 por volta das 17h e o funkeiro chegou cinco minutos depois, combinando que o encontro sairia por R$ 2.000. O amigo Jhonatas entrou e tentou participar da transa algumas vezes, mas foi “expulso” pelo artista porque Bianca só queria ter relações sexuais com os outros dois.

Nesse ponto os depoimentos têm pequenas divergências. Victor afirma que recebeu uma mensagem do colega Gabriel informando que Deolane estava perguntando por Kevin e disse: “Vamos tomar cuidado, vai moiá [complicar]”, o que condiz com a fala de Jhonatas e outro amigo. Depois que ele acabou a transa na cama, viu Kevin chamando Bianca para a varanda.

Já a modelo conta que, após o fim da transa com Victor, Jhonatas entrou novamente no quarto e comentou “estão vindo aí”, “vai moiá”, seguido pela recomendação de Victor para que Kevin saísse. Segundo Bianca, o cantor se irritou porque estava pagando e ainda não tinha transado e lhe falou: “Vem cá, bebê, quero ficar com você”.

Ao chegar na varanda, Bianca Dominguez narra que encontrou o funkeiro encostado no parapeito. Diz não se lembrar exatamente do que a fez voltar a atenção para dentro do quarto, mas quando voltou a olhar para Kevin, ele já estava passando a segunda perna sobre o parapeito.

Já do lado de fora da sacada, o MC teria descido o corpo e se pendurado. Pelo que ela percebeu, o cantor tentou tomar um impulso para supostamente acessar o andar de baixo, mas caiu, o que Victor corrobora. Bianca Dominguez relata que isso aconteceu em poucos segundos e que ela ficou sem ação.

Enquanto isso, no 13º andar, a esposa Deolane afirma que foi acordada por volta das 18h por um casal de amigos (Luccas e Thainá), que bateu na porta lhe oferecendo comida. Os três se perguntaram onde estava Kevin, e Luccas foi procurá-lo.

Minutos depois, ela conta que Luccas retornou ao quarto dizendo que Kevin havia se jogado de um apartamento do 5º andar. Ela desceu até a porta do hotel, mas os amigos não deixaram ela se aproximar. Só viu as pessoas “gritando e correndo com a mão na cabeça de um lado para o outro”.

Deolane Bezerra Santos chegou a ver a maca entrar na ambulância e seguiu até o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ali, soube que o estado de saúde de Kevin era muito grave e foi autorizada a vê-lo, mas não conseguiu porque passou mal.

Na quarta tentativa, quando chegou dentro do quarto, ela foi informada por um médico que Kevin havia tido três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Ela afirma que ficou sabendo que o marido havia se dirigido ao hotel com Bianca Dominguez após a morte, na manhã daquela segunda (17).