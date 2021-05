Açaí e Sanduíches Flamboyant vira tradição em Anápolis e inaugura nova loja e sorveteria

Sempre que pode, o anapolino gosta de demonstrar o quanto é fã de um bom açaí. Prova disso é o sucesso do Açaí e Sanduíches Flamboyant, que está prestes a completar 02 anos e conquistou clientes fieis.

É que além dos sanduíches deliciosos, o estabelecimento também comercializa os melhores açaís, que podem levar até 12 acompanhamentos gratuitos, além de sorvetes, picolés e crepes no palito.

“Seguimos fortes mesmo em tempos de pandemia, com trabalho duro persistência e foco. Se alguém me perguntar qual a receita do sucesso minha resposta é uma única palavra: resiliência”, afirmou Christian Moura, um dos proprietários.

E o orgulho não é para menos. É que há pouco tempo, foi inaugurada a Sorveteria Flamboyant, ao lado da loja principal, além de um segundo Açaí e Sanduíches Flamboyant, que está localizado no bairro Paraíso e funcionando desde o último mês de abril.

“Estamos prestes a completar 02 anos desde o primeiro copo de açaí vendido em Anápolis. Tudo começou na cozinha da minha casa e agora temos 03 unidades para atender nossos clientes. Nossa loja 2, no bairro Paraíso, vai levar os melhores sanduíches e açaís para aquela região”, explicou Christian.

A loja 1 e a sorveteria do Açaí e Sanduíches Flamboyant ficam na Praça imaculada Conceição, na Vila Santa Maria de Nazareth. Já a loja 2 está localizada na Avenida Pedro Ludovico, nº 4360, dentro no Auto Posto Paraíso.

Os atendimentos acontecem de terça-feira a domingo, das 15h às 00h. Aqueles que preferirem receber os itens em casa, podem fazer o pedido pelo WhatsApp (62) 9 9162-3272. As taxas de entrega custam a partir de R$ 3,99.

Mais informações estão no Instagram.