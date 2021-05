Confira as vagas disponíveis nesta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira (21) informa o Sine Anápolis que 324 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

05 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

05 – Vagas para Açougueiro

01 – Vaga para Ajudante de Serralheiro

01 – Vaga para Auxiliar de Escrituração Fiscal

02 – Vagas Auxiliar de Manutenção Predial

02 – Vagas Auxiliar de Padeiro

01 – Vaga para Auxiliar Jurídico

03 – Vagas para Borracheiro

04 – Vagas para Conferente de Logística

03 – Vagas para Corretor de Imóveis

03 – Vagas para Eletricista de instalações de veículos automotores

01 – Vaga para Encanador Industrial

01 – Vaga para Farmacêutico

02 – Vagas para Frentista

02 – Vagas para Guincheiro

01 – Vaga para Impressor Gráfico Manual

02 – Vagas para Lavador de Carros

03 – Vagas para Leiturista

02 – Vagas para Manicure

05 – Vagas para Marceneiro

01 – Vaga para Mecânico de Automóvel

01 – Vaga para Operador de Empilhadeira

10 – Vagas para Promotor de Vendas

01 – Vaga para Tosador de Animais Domésticos

08 – Vagas para Vendedor Pracista

