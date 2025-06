Cliente cancela plano após academia de Anápolis reclamar do tamanho do short dele

Vídeo publicado nesta segunda-feira (30) ganhou repercussão nas redes sociais

Isabella Valverde - 30 de junho de 2025

Cliente acabou cancelando o plano na academia. (Foto: @lifestyledomark)

Um morador de Anápolis usou as redes sociais para relatar uma situação constrangedora que viveu em uma academia de alto padrão, do Jardim Europa.

No vídeo, postado nesta segunda-feira (30), ele afirma que foi chamado por um dos responsáveis do local para conversar após um cliente se sentir “incomodadíssimo” com o tamanho da bermuda que ele usava durante o treino.

“O cara disse que a esposa dele veria essas pernas e ficaria muito constrangida. Meu Deus, eu fui o constrangimento dos pais de família hoje na academia”, ironizou.

Segundo o relato, o plano anual custava cerca de R$ 1.500, valor que já havia sido quitado.

Mesmo assim, o cliente afirma que optou por cancelar o serviço.

“Cancelei meu plano, cancelei o plano da minha mãe, enfim, fica lá…”, afirmou.

Ao final do vídeo, ele ainda alfinetou o perfil do público da academia. “É uma academia evangélica com os pais de família”, disse.

Até o fechamento desta publicação, o estabelecimento mencionado ainda não havia se pronunciado sobre o relato.

