Mulher viaja 9.500 km para desfazer memória que tinha com ex em ponto turístico

Uma mulher deixou Los Angeles, nos EUA, e foi até Seul, na Coreia do Sul, só para desfazer uma memória que simbolizava o enlace com seu ex-namorado. O trajeto deu cerca de 9.500 km.

O ex-casal colocou um cadeado pendurado no topo da Torre Namsan, de Seul, para demonstrar o amor amarrado entre eles há dois anos. Porém, Kassie Yeung terminou o relacionamento. A saga foi compartilhada pelas redes sociais.

“Cortar, cortar, hora de cortar”, escreveu a jovem em uma das legendas sobre o vídeo. No registro, Kassie mostra a viagem e ela comprando um alicate para romper o cadeado. O ponto turístico é característico para casais demonstrarem seu amor.

“É relevante no sentido de que todo mundo passa por relacionamentos, rompimentos e, possivelmente, laços feitos com ex-amantes”, justificou Kassie em entrevista ao site Insider. Ela contou ter demorado 30 minutos só para encontrar a sua lembrança no muro.

Diversos seguidores compartilharam o vídeo e demonstraram apoio. Muitos deles, inclusive, se identificaram e disseram que também tinham pendurado cadeados em pontos turísticos, mas depois, encerrado vínculos amorosos.