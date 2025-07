Cliente vive pesadelo após dar gorjeta de R$ 27 mil por engano em loja

Apesar de a professora ter explicado que se tratava de um erro de digitação, o valor não foi devolvido

Gabriella Licia - 02 de julho de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Uma simples ida a uma loja para comprar um gel muscular acabou virando um pesadelo financeiro para uma cliente norte-americana, Linda Mathiesen.

Por um erro de digitação, a professora acabou deixando uma gorjeta de US$ 5 mil (cerca de R$ 27 mil) em vez de apenas cinco dólares. O caso aconteceu na loja San Bruno Exotic, localizada na Califórnia, e viralizou nas redes sociais após ser noticiado por uma emissora de TV local.

Segundo Linda, o produto que ela comprava custava US$ 129,28 (cerca de R$ 716). Na hora de pagar, ela decidiu deixar uma pequena gorjeta de US$ 5 para o atendente, mas se confundiu ao digitar o valor na maquininha.

Ao invés da vírgula, usou um ponto, e o sistema interpretou como cinco mil dólares. A cliente ainda conta que não conseguia enxergar direito a tela da máquina por causa da altura do balcão, o que dificultou perceber o erro de imediato.

Ao alertar o atendente, Linda afirma que recebeu uma resposta nada acolhedora: “Ele disse que não sabia como cancelar e depois alegou que eu nem tinha reclamado”, relatou. Na tentativa de corrigir o erro, ela entrou em contato com o banco, mas a cobrança não foi revertida.

Foram necessários quase 12 meses de tentativas, ligações e relatórios até que a instituição financeira estornasse o valor. Só então, após uma investigação que envolveu a própria loja, foi possível comprovar que o pagamento foi feito por engano pela cliente.

A história gerou indignação nas redes. Em um post no Reddit, usuários criticaram a loja e contaram experiências parecidas. “Apertei o botão errado e dei US$ 10 em vez de US$ 1. A atendente me alertou e corrigiu na hora. Isso é ser humano”, comentou um internauta.

A situação reacendeu um debate comum nos Estados Unidos: o sistema de gorjetas, culturalmente esperado, mas muitas vezes confuso ou até injusto. Casos como o de Linda mostram como uma prática simples pode se tornar um grande transtorno e levantam a questão: o que fazer quando a boa intenção vira prejuízo?

