Grêmio Anápolis derrota Vila Nova e leva o Goianão 2021

O Grêmio Anápolis fez história na tarde deste domingo (23). A equipe anapolina derrotou o Vila Nova e se sagrou o grande campeão do Campeonato Goiano de 2021.

O time do técnico Cleber Gaúcho derrotou a equipe da capital nos pênaltis e levantou a primeira taça estadual de sua história, em pleno Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 15 minutos, Vinícius Alves abriu o marcador para o time do interior. Logo depois, o Vila reagiu e teve um gol anulado pelo árbitro após consulta ao VAR. Logo depois, aos 38, Willian Formiga empatou para os goianienses.

Nos pênaltis, Arthur Rezende desperdiçou para o Vila Nova. Pelo Grêmio, 100% de aproveitamento. Resultado final: 5×4 para os visitantes.

Com o título, a Raposa entra para um seleto grupo de campeões do interior. Também fazem parte deste grupo as equipes do Anápolis (1965), Crac (1967 e 2004), Goiatuba (1992) e Itumbiara (2008).

Em Anápolis desde 2005, o time do Grêmio chegou a maior conquista da sua história vencendo o rival goianiense que tentava quebrar um jejum de 15 anos sem o título estadual.