Onde assistir Fluminense x Al-Hilal pela Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira (04)

Equipes se enfrentam após vencerem gigantes europeus

Augusto Araújo - 02 de julho de 2025

Veja onde assistir Fluminense x Al-Hilal pela Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira (04). (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de uma vitória contundente pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense volta a campo nesta sexta-feira (04), para enfrentar o Al-Hilal.

A bola vai rolar a partir das 16h no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

O Fluzão vem embalado após superar a poderosa Internazionale de Milão na última partida, realizada segunda-feira (30).

No entanto, apesar do prognóstico de um duro duelo, o Tricolor das Laranjeiras já começou balançando as redes com Germán Cano.

Depois disso, o Fluminense conseguiu superar a pressão da equipe neroazzurro no restante da partida. Porém, já nos acréscimos, para matar o jogo, Hércules fez o 2 a 0 e decretou o placar final.

Dessa forma, o Time de Guerreiros avançou e esperava enfrentar o Manchester City nas quartas da Copa do Mundo de Clubes. Porém o futebol é imprevisível, meus amigos.

Virada triunfal

Isso porque o Al-Hilal conseguiu uma das vitórias mais impressionantes da Copa do Mundo de Clubes até aqui.

Jogando diante dos Citizens, o clube da Arábia Saudita saiu atrás do placar. Bernardo Silva abriu o marcador aos 8 minutos, colocando os ingleses em vantagem.

Porém, logo no começo do segundo tempo, os brasileiros Marcos Leonardo e Malcom viraram o jogo para os Ondas Azuis.

Apesar disso, a reação do time de Manchester foi rápida, e Haaland deixou tudo igual. O resultado se manteve assim até o final do tempo regulamentar.

Dessa forma, as equipes teriam mais dois tempos de 15 minutos para resolver a igualdade, sem ir para os pênaltis. Contudo, o confronto continuou bastante disputado.

Aos 3 minutos, Koulibaly marcou para o Al-Hilal, mas Foden deixou tudo igual de novo, 10 minutos depois.

Foi apenas aos 7 minutos da segunda etapa da prorrogação que Marcos Leonardo fez o gol final que decretou o 4 a 3 no placar e um jogo histórico pela Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir Fluminense x Al-Hilal pela Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira (04)

A Rede Globo transmitirá o confronto pela TV aberta, assim como o Sportv pelos canais de assinatura. Além deles, as plataformas digitais Disney+, Prime Video, DAZN e CazéTV também vão exibir o jogo ao vivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!