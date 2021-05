Região da Jaiara recebe empreendimento com piscina de borda infinita e garden privativo

O Grupo EXHO e a Realiza Construtora firmaram parceria no lançamento de um empreendimento ao lado da Vila Jaiara. Além da localização privilegiada, o condomínio promove conexão com a natureza e com a praticidade no dia a dia.

No projeto, há uma reserva ambiental e área de lazer completa. Os apartamentos contam com duas opções de planta: dois quartos com suíte, contando com 47,71 m² ou dois quartos com suíte e jardim privativo, com 56,96 m².

Entre os atrativos da área de lazer, estão as piscinas climatizadas com borda infinita e deck molhado, salão de festas com churrasqueira, salão de jogos equipado, playground, pet place e academia climatizada com vista para uma vasta área verde preservada.

“Esta é uma grande oportunidade para quem deseja realizar o sonho da casa própria em uma das regiões que mais cresce em Anápolis”, destaca o CEO do Grupo EXHO, Pedro Barbosa.

Além das facilidades oferecidas pelo Programa Casa Verde e Amarela, o cidadão que garantir uma unidade do Harmonia Premiere contará com uma série de condições especiais de lançamento.

“Documentação grátis, desconto de até R$ 17 mil na entrada e o restante parcelado em até 60 vezes estão entre os destaques”, ressalta Pedro Barbosa.

Vendas Harmonia Premiere

EXHO Imóveis

Rua Pedro Braz de Queirós, 191, Jundiaí, Anápolis-GO

(62) 9239-7060