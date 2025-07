7º Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão será promovido pela UniEVANGÉLICA e já tem data marcada

Entre os objetivos do CIPEEX estão a promoção da ciência e da extensão universitária como instrumentos de transformação social, o estímulo ao pensamento crítico e o fortalecimento do diálogo entre universidade, setor produtivo e sociedade civil

Gabriella Licia - 07 de julho de 2025

UniEvangélica promove 7º Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (CIPEEX) (Foto: Reprodução)

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) está com inscrições abertas para submissão de trabalhos científicos no 7º Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (CIPEEX), que será realizado entre os dias 20 e 23 de outubro. O evento integra a programação da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e consolida-se como um dos principais fóruns científicos e acadêmicos da região Centro-Oeste.

Docentes, discentes e pesquisadores podem submeter resumos nas modalidades simples (em inglês) ou expandido (em português), conforme as diretrizes disponíveis no site oficial do congresso – https://cipeex.unievangelica.edu.br – O prazo final para submissões é 1º de setembro. Acesse o edital clicando aqui.

Além do congresso principal, a programação inclui a 6ª Jornada de Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA, o 5º Fórum de Pós-Graduação Stricto Sensu e o workshop internacional “Desafios Globais e a Governança dos Oceanos”, que ampliam o escopo interdisciplinar e internacional do evento.

Os trabalhos inscritos serão avaliados por sua originalidade, clareza metodológica, relevância social e científica, e impacto dos resultados. A apresentação dos trabalhos pode ocorrer nas formas oral, pôster ou digital, de acordo com as normas estabelecidas para cada categoria.

Os interessados devem seguir os modelos e templates específicos disponíveis no site do evento e observar atentamente os critérios de formatação, preenchimento de metadados e referências.

O CIPEEX é promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Extensão e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA e representa uma oportunidade ímpar de visibilidade para pesquisas e projetos desenvolvidos em diversas áreas do conhecimento.

Serviço:

Evento: 7º Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (CIPEEX)

Data: 20 a 24 de outubro de 2025

Local: Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, Anápolis (GO)