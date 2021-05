Aumenta ainda mais o número de idosos com Covid-19 em asilo do Jundiaí

O número de idosos com Covid-19 no Abrigo dos Velhos Professor Nicephoro Pereira da Silva, instalado no Bairro Jundiaí, aumentou mais ainda.

Nesta quarta-feira (26), o asilo de Anápolis, que abriga e cuida de um total de 78 moradores, passou a contabilizar 66 casos confirmados.

Deste total, 13 encontram-se internados – dez em leitos de enfermaria e três em UTIs. Duas mortes já foram confirmadas desde o início do surto, neste mês.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) está acompanhando o caso e já colheu e enviou amostras ao Laboratório de Saúde Pública (Lacen) Dr. Giovanni Cysneiros, em Goiânia.

Todos os 78 idosos já haviam sido imunizados com as duas doses da CoronaVac e ficará a cargo do Lacen mapear a variante presente no abrigo.

O asilo ainda conta com 27 funcionários e três também testaram positivo nos últimos dias.