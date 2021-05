Fazenda Canoa: conheça o condomínio fechado que está encantando os goianos

Para passar o período de férias ou apenas tirar alguns dias de descanso com toda a família, não há nada melhor do que ter um espaço confortável, exclusivo e sofisticado.

Nesta perspectiva, se destaca o Condomínio Reserva Fazenda Canoa, que se encontra situado no Lago Corumbá IV, a apenas 60 km de Anápolis, 120 km de Goiânia e 140 km de Brasília.

O espaço possui uma arquitetura conceituada, sendo inspirada nos melhores condomínios metropolitanos de São Paulo e Trancoso (Fazenda Boa Vista, Fasano).

Os lotes variam de 700 m² até 1.200 m² e as unidades custam a partir de R$ 180 mil, com financiamento direto com a incorporadora e parcelas médias que podem custar, a partir de R$ 990.

Para garantir a segurança dos futuros moradores, o local será 100% fechado e terá vigilância montada 24h.

Para o lazer, será disponibilizado 2 km de margem de lago com áreas de praia com areia, além de Beach Club Lounge, 02 piers (legalizados pela Marinha do Brasil), 03 quadras de tênis (saibro), quadra poliesportiva, quadra de areia e ciclovia.

Ainda poderão ser encontrados no condomínio quedas d’água em área preservada, área de mata nativa preservada, heliponto legalizado pela ANAC, área de embarque e desembarque de embarcações, pavimentação em 100% do condomínio e carrinhos de golfe, energia elétrica, água e coleta de lixo.

A previsão é que o condomínio e toda sua magnífica estrutura seja entregue em 2023, sendo que serão garantidos descontos para os clientes que adquirirem suas unidades antecipadamente.

Quer saber mais? Entre em contato com a equipe de vendas através do Instagram @ferreiraimoveisgo ou pelo WhatsApp (62) 9 9525-9262.