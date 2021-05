Ator de ‘Escola de Rock’ morre após acidente de bicicleta

Conhecido por sua atuação como Freddy “Spazzy McGee” Jones no filme “Escola de Rock” (2003), o músico e ator Kevin Clark, 32, morreu após se envolver em um acidente de bicicleta.

De acordo com informações do Chicago Sun-Times, ele andava com sua bicicleta na madrugada de quarta-feira (26) no momento e que um carro o atingiu. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

O ator Jack Black, protagonista do longa-metragem, lamentou a morte do colega com quem contracenou em 2003. “Notícias devastadoras. Kevin se foi. Muito cedo. Alma bonita. Tantas lembranças ótimas. Estou com o coração partido. Enviando amor para sua família”, postou.

Clarck tinha apenas 12 anos quando gravou as cenas do personagem no filme, no qual interpretava um baterista de uma banda criada para concorrer em um concurso do colégio.

O sucesso do longa foi tão grande que em 2015 ele ganhou uma adaptação para a Broadway.