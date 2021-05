Cobra gigantesca faz o trânsito parar e dá bote em homem que tenta chegar perto

Está circulando nas redes sociais o vídeo impressionante que mostra uma gigantesca sucuri atravessando uma rodovia em Boca do Acre, no Amazonas.

Divulgadas pelo News Rondônia, as imagens mostram que o animal silvestre causou até um congestionamento porque todos os motoristas, dos dois lados da pista, tiveram de parar e esperar ela completar o trajeto.

Foram várias as pessoas que não aguentaram esperar quietas e desceram dos veículos para admirar de perto toda a grandiosidade da cobra. Ela tinha mais de 3m.

Durante a travessia, o réptil ainda deu um bote para afastar um homem que estava caminhando ao lado com um celular. Neste mesmo momento, outra pessoa ainda se atreveu a encostar na cauda da sucuri.

Assim como as jiboias, as sucuris não são venenosas e matam as presas através de contrição. Ou seja, imobilizam até que o fluxo sanguíneo seja totalmente interrompido e o animal possa ser tranquilamente engolido.

Neste caso, a principal suspeita é que a cobra estava apenas procurando um local seguro para se abrigar.