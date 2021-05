Concessionárias de Anápolis poderão ter que plantar árvores para compensar a poluição dos carros

Se o projeto de lei do vereador Alex Martins (PP) for aprovado e sancionado pelo prefeito Roberto Naves (PP), as

concessionárias de Anápolis terão de compensar a poluição com a emissão de dióxido de carbono plantando árvores.

O texto, que foi protocolado no mês de março, já recebeu aval favorável das comissões técnicas da Câmara Municipal e está pronta para ser incluída em pauta pelo presidente Leandro Ribeiro (PP) e ir para o Plenário, onde precisa passar por duas votações.

Segundo o documento, as árvores a serem plantadas devem ser nativas no valor correspondente à 10% do total de carros comercializados. Alex argumenta que essa medida diminuiria o impacto gerado ao meio ambiente e ampliaria o debate de conscientização ambiental.

De acordo com cálculo elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica, um automóvel que roda em média 12 mil quilômetros por ano emite uma quantidade de carbono equivalente à absorvida pelo processo de fotossíntese por 6 árvores de grande porte (quando atingem a fase adulta).