Dominguinhos expõe áudio de vereador que se diz bolsonarista e faz alerta: “lobo em pele de cordeiro”

Hélio Araújo, após a revelação, se defendeu e diz que não precisa concordar com tudo o que ex-presidente fala ou defende

Pedro Hara - 09 de abril de 2024

Domingos Paula, vereador. (Imagem: Ilustração/Captura de tela)

Um dia após o vereador Hélio Araújo subir na tribuna e afirmar que ele e os colegas do PL seriam os legítimos representantes da direita em Anápolis, por estarem no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Domingos Paula (PDT), expôs nesta terça-feira (09), um áudio mostrando contradição do parlamentar.

No registro reproduzido por Dominguinhos, que na sessão anterior prometeu trazer a revelação, Hélio, que é sindicalista do Sinpospetro, aparece tecendo críticas ao ex-presidente pela retirada de direitos dos trabalhadores.

Para Dominguinhos, a população deve ficar muito atenta nesta eleição porque “há muito lobo em pele de cordeiro usando figurões para pedir voto”. O presidente do Legislativo também alfinetou os políticos que entraram nesta onda, lembrando que sempre se elegeu utilizando o próprio nome.

Hélio, por sua vez, acusou Dominguinhos de “picotar” o áudio. Reforçou que é sim de direita, conservador e defensor da família. Frisou ainda que ser bolsonarista não significa concordar com tudo o ex-presidente fala e/ou defende.

Veja o vídeo:

Dominguinhos expõe áudio de vereador que se diz bolsonarista e faz alerta: “lobo em pele de cordeiro”. Hélio Araújo, após a revelação, se defendeu e diz que não precisa concordar com tudo o que ex-presidente fala ou defende.#anapolis pic.twitter.com/LCKSgtYNZZ — Portal 6 (@portal6noticias) April 9, 2024

*Colaborou Denilson Boaventura