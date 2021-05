Conheça o Empório Lyon, que vende os melhores produtos do Jundiaí com os preços mais baixos

Em pleno funcionamento desde novembro de 2020, o Empório Lyon é o local ideal para quem quer se alimentar bem e pagar valores mais acessíveis no Jundiaí, bairro da região Central de Anápolis.

O estabelecimento, que funciona como uma espécie de pequeno mercado, vende dos produtos mais básicos, como arroz e feijão, até itens mais sofisticados, como queijos finos e vinhos.

“Aqui é possível encontrar alimentos e bebidas para as mais diversas ocasiões, com os melhores preços e sem o incômodo de encarar as aglomerações e filas dos grandes supermercados”, explicou Klaus Wagner, proprietário do empório Lyon.

Com o objetivo de oferecer mais praticidade aos clientes, no local também são aceitas diversas formas de pagamento, como dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito e Pix.

Atualmente, as vendas ocorrem exclusivamente de maneira presencial. A previsão é que entregas comecem a ser realizadas a partir do próximo mês de julho.

O Empório Lyon fica localizado na Avenida Santos Dumont, nº 365, no bairro Jundiaí, e funciona de segunda a sexta-feira, das 09 às 19h; aos sábados, das 09h às 16h; e aos domingos, de 09h às 13h.

Mais informações estão no Instagram do @emporio_lyon.