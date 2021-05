Semusa confirma novas mortes e o número de vidas perdidas em Anápolis chega a 1.209

Com as duas novas mortes confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) na noite deste sábado (29), chegou a 1.209 o número de vidas perdidas para Covid-19 em Anápolis.

De acordo com a pasta, nas últimas 24h foram notificados pelos hospitais da cidade os óbitos de dois homens de 43 e 61 anos.

A Semusa também registrou mais 52 casos – 27 em moradores do sexo feminino, com idade entre 09 e 71 anos, e 25 em moradores do sexo masculino, de 20 a 71.

O acumulado subiu para 38.787, sendo que há 1.189 infectados em isolamento domiciliar e outros 115 internados. Os 36.273 demais se referem a curados.

Na rede municipal, a ocupação de leitos, que norteia a matriz de risco e define o funcionamento das atividades econômicas, segue na casa dos 40% – o que significa que Anápolis ainda permanece no grau leve.