Aberto cadastro de vacinação contra Covid para quem tem mais de 50 anos em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis anunciou na tarde desta segunda-feira (31) que deu início ao cadastro de pessoas com idade acima de 50 anos e vacinação para as que tem acima de 55.

O procedimento deve ser feito diretamente no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar. As pessoas com mais de 55 anos, após o cadastro feito, já podem se dirigir a um dos nove postos de vacinação.

São eles: Ginásio da UniEvangélica, CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria, Banco de Leite e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris, JK, Anexo Itamaraty e São José.

Outros grupos

A vacinação continua para idosos, pessoas com comorbidades, síndrome de Down, portadores de deficiência, profissionais da saúde, educação e da segurança.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), os únicos grupos que terão a vacinação suspensa temporariamente são gestantes e puérperas até que cheguem imunizantes da Pfizer.