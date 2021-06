Homem morre após confrontar policiais militares em Anápolis

Um confronto foi registrado no final da manhã desta terça-feira (01º) e terminou com a morte de um homem ainda não identificado, nas proximidades da Vila São Vicente, na zona rural de Anápolis.

Informações preliminares dão conta de que o suspeito estaria traficando drogas e acabou se envolvendo em uma troca de tiros com policiais do Batalhão Rural da Polícia Militar e do Comando de Missões Especiais (CME).

O Portal 6 apurou que, depois de ser ferido com tiros, o homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O óbito foi confirmado assim que ele deu entrada na unidade.

Mais informações a qualquer momento.