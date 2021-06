Identificado jovem que morreu em confronto com a PM na zona rural de Anápolis

Ronald Rodrigues da Cruz, de 25 anos, é o suspeito que morreu após trocar tiros com policiais militares da Patrulha Rural, no final da manhã desta terça-feira (1º), em uma região de chácaras próximo à Vila São Vicente, bairro no extremo da região Sul de Anápolis.

Ele chegou a ser socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem estava na companhia de outro rapaz em um caminhão quando foram instados pela guarnição a parar o veículo. Além de ignorarem os sinais visuais e sonoros dos policiais, a dupla teria parado o caminhão em uma estrada vicinal já atirando contra a viatura.

Os militares, que não foram atingidos, revidaram atirando e Ronald foi alvejado com diversos tiros. O parceiro dele conseguiu fugir pela vegetação e não foi encontrado quando a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) chegou para ajudar nas buscas.

A suspeita é de que eles fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas.