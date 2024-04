Empresário que fez “gato” pra não pagar energia de restaurante é preso em Anápolis

Polícia teve conhecimento da situação após fiscalizações de rotina da própria concessionária responsável pela rede elétrica

Thiago Alonso - 24 de abril de 2024

Dono do estabelecimento foi preso em flagrante. (Foto: Divulgação/Policia Civil)

Um dono de restaurante em Anápolis foi preso em flagrante nesta quarta-feira (24), sob a suspeita de estar furtando energia para o comércio, através de um ‘gato’.

O caso ocorreu em um restaurante localizado na rua Senador Eugênio Jardim, no Setor Central.

Ao Portal 6, Jorge Bezerra, delegado responsável pelo caso, explicou que a Polícia Civil (PC) tomou conhecimento da situação após a própria concessionária responsável pela rede identificar a irregularidade.

“A Equatorial Goiás nos acionou indicando que, ao realizar a fiscalização de rotina, em conjunto com a verificação nos sistemas, foi constatado que um estabelecimento comercial estaria furtando a energia elétrica”, destacou o profissional.

Com entendimento do ocorrido, equipes do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), apoiados pela Polícia Cientifica, se deslocaram ao local.

Deste modo, foi constatado que o estabelecimento estava, de fato, desviando recursos da rede de eletricidade. Assim, o responsável pelo restaurante foi autuado pelo crime de furto e preso em flagrante.

“O furto de energia elétrica é quando a energia vem diretamente da rede da rua, sem contabilizar no medidor da concessionária. Então ele acaba utilizando ‘totalmente de graça'”, pontuou o delegado.

Após confirmado o delito, os agentes solicitaram uma equipe da Equatorial Goiás no local, que fez o corte do fornecimento.

O delegado apontou que ainda não se sabe por quanto tempo o restaurante estaria operando o crime, mas a PC realizará uma investigação aprofundada sobre o caso.

Assim que identificado os débitos em atraso, o estabelecimento deverá realizar o pagamento de forma retroativa de tudo o que usou de forma indevida.