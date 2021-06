Pela primeira vez desde março de 2020, Reino Unido não tem mortes por Covid em 24 horas

O governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira (1º) que o país não registrou nenhuma morte causada pela Covid-19 nas últimas 24 horas. É a primeira vez que isso acontece desde março de 2020, quando o primeiro lockdown nacional ainda não tinha começado.

Segunda, porém, foi feriado no país -nessas datas, os dados costumam ser mais baixos por causa dos atrasos nas notificações, em um um fenômeno que também é comum no Brasil. Por isso, é possível que nos próximos dias a quantidade de vítimas volte a aumentar.

O governo também segue preocupado com os efeitos que uma nova variante do vírus pode causar.

As autoridades contabilizaram nesta terça 3.165 novos casos de coronavírus, o que leva o total a quase 4,5 milhões e indica um aumento dos casos em comparação com as últimas semanas. O Reino Unido é a nação mais afetada pela pandemia na Europa, com mais de 127 mil mortes.

Mesmo assim, o resultado foi considerado internamente uma vitória simbólica do governo, que lançou em 8 de dezembro uma campanha de imunização em massa. Até o momento, o país já conseguiu administrar a primeira dose da vacina em mais de 39 milhões de pessoas (74,9% da população adulta) e uma segunda em mais de 25 milhões (48,9%).