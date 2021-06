Recém-inaugurada, Belo Liso tem técnica exclusiva e personalizada de alisamentos em Anápolis

Inaugurada recentemente em Anápolis, a Belo Liso nasceu com uma proposta diferenciada de oferecer às clientes um método compactador de fios que resultam no alisamento impecável.

Os produtos utilizados são exclusivos e produzidos de acordo com as necessidades de cada uma das clientes, de maneira que tenham um atendimento individualizado e especial.

Por se tratar de uma experiência totalmente personalizada, todas passam por uma avaliação completa do perfil do cabelo antes de iniciar os tratamentos.

Através dessa iniciativa, é possível fazer ainda o levantamento do histórico de química nos fios para que as abordagens sejam mais eficazes e resultem no melhor processo para o biotipo capilar.

O objetivo da Belo Liso é oferecer para as clientes, através dos procedimentos de alisamento, mais praticidade para o dia-a-dia.

O retoque é necessário conforme o crescimento dos cabelos e a melhor parte é que todos os atendimentos podem ser divididos em até 6x nos cartões.

A Belo Liso fica na Avenida Jamel Cecílio, loja 04, Galeria Jamel, no bairro JK Nova Capital. Mais informações pelo WhatsApp (62) 9 8320-2829.