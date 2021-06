Aluno usa sapatos emprestados de professor após ser barrado em formatura

Durante uma formatura do último ano do ensino médio, em uma escola em Louisiana, Estados Unidos, um professor emprestou seus sapatos a um aluno que havia sido impedido de participar da cerimônia por estar usando tênis ao invés dos sapatos sociais.

Segundo o Washington Post, a formatura ocorreu dia 19 de maio, e um representante da Hahnville High School disse que Daverius Peters, 18, não poderia entrar no local da cerimônia por estar “violavam o código de vestimenta” com seus tênis de couro preto.

“Eu estava em choque”, relembrou Peters ao jornal. “Eu me senti humilhado. Eu só queria atravessar o palco e pegar meu diploma”. Foi então que o aluno pediu ajuda a John Butler, professor do colégio. “Claro, isso parecia loucura para mim”, afirmou o professor.

“Não havia nada de excêntrico em seus sapatos”, afirmou. O código de vestimenta da formatura da escola estipula que os alunos do sexo masculino devem usar sapatos sociais escuros para a cerimônia e “sapatos esportivos” não são permitidos.

A filha de Butler, Jaelyn, também estava se formando na escola. E quando ele viu que o representante do colégio não deixaria Peters participar da cerimônia, tirou seus sapatos e entregou ao aluno. “Este foi o momento mais importante de sua vida até aquele ponto, e eu não iria deixá-lo perder isso por nada.”

Apesar dos dois não calçarem o mesmo número, Peters conseguiu entrar na formatura e Butler ficou usando apenas meias. Jima Smith, mãe do aluno, disse que ficou confusa ao ver seu filho com calçados diferentes. “Espere um minuto, de quem é os sapatos que ele está usando?”, relembrou o que pensou.

Peters contou que não ficou surpreso com o ato do professor. “O Sr. Butler é esse tipo de pessoa”, explicou, “na escola, se você está tendo um dia ruim, ele é que vai te tirar da aula, andar pela escola com você e falar com você.”

O professor comentou que ainda planeja se reunir com administradores da escola para revisar regras para as futuras formaturas, já que, para ele, “algo tão pequeno não deve impedir uma criança de vivenciar este momento importante.”

Stevie Crovetto, diretor de informação pública da Hahnville High School, afirmou: “Como acontece com qualquer política que temos em vigor, sempre que uma oportunidade nos for apresentada para revisar e fazer melhorias, com certeza faremos o acompanhamento.”

Os pais do aluno ficaram “muito chateados” quando souberam do ocorrido, contou Smith, pai de Peters. Ele comentou que o último ano letivo foi difícil para seu irmão, que assistiu a maioria das aulas remotamente por lutar contra asma crônica.

“Ele trabalhou tão duro, e para alguém simplesmente arrancar isso dele, isso foi enlouquecedor para mim”. Sobre o professor, ele afirmou: “Oro para que ele continue a trabalhar no sistema de escolas públicas porque precisamos de mais professores como ele.”

“Nossos jovens negros precisam de bons modelos e mentores como o Sr. Butler”, concluiu. O professor afirmou que não pensou duas vezes antes de entregar os sapatos ao aluno. “Eu estava apenas fazendo minha parte.”