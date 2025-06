Rússia faz maior ofensiva aérea desde início da Guerra na Ucrânia

Ação aérea de Vladimir Putin foi mais uma etapa da vingança contra o mega-ataque ucraniano contra a frota de bombardeiros estratégicos russos

Folhapress - 29 de junho de 2025

Míssil disparado pela Rússia contra a Ucrânia, no início da guerra. (Foto: Captura/YouTube)

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) – Pelo menos duas pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas neste domingo (29) em novos ataques da Rússia contra várias regiões da Ucrânia. Kiev disse que as forças de Moscou lançaram 537 drones e mísseis. Trata-se da maior ofensiva aérea desde o início da guerra, há mais de três anos.

Segundo o Exército ucraniano, as forças de Kiev conseguiram abater 211 drones. Outros 225 teriam sido perdidos, provavelmente devido à interferência eletrônica provocada pelos sistemas de defesa. Cerca de 40 mísseis foram interceptados.

Os armamentos que passaram, contudo, provocaram estragos. Ao menos seis locais foram atingidos, e mais dois registraram quedas de destroços. Além dos mortos e feridos, um caça americano F-16 foi abatido na ação. O piloto morreu, de acordo com a Força Aérea ucraniana.

“O piloto usou todas as suas armas de bordo e abateu sete alvos aéreos. Enquanto abatia o último, sua aeronave foi danificada e ele começou a perder altitude”, escreveu a Força Aérea ucraniana no Telegram.

A Ucrânia já perdeu três F-16 desde que começou a operá-los no ano passado. Kiev não revela o tamanho da sua frota, mas essas aeronaves se tornaram centrais para a estratégia da defesa ucraniana.

A ação aérea de Vladimir Putin foi mais uma etapa da vingança contra o mega-ataque ucraniano contra a frota de bombardeiros estratégicos russos, ocorrido no começo do mês. Foram empregados neste domingo 477 drones e 60 mísseis, ultrapassando o recorde de 499 armamentos usados no último dia 9.

Moscou bombardeia a Ucrânia quase diariamente desde 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão do vizinho. Hoje, os russos ocupam cerca de 20% do território ucraniano. As negociações para uma trégua estão em um impasse.

O líder russo, Vladimir Putin, “decidiu há muito tempo continuar a guerra, apesar dos apelos de paz da comunidade internacional”, disse após a ofensiva o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“A Ucrânia deve reforçar sua defesa antiaérea”, acrescentou, afirmando mais uma vez estar “disposto a comprar” sistemas antiaéreos americanos Patriot. Washington, que no governo de Donald Trump se aproximou de Putin, não havia se manifestado sobre o pedido de Kiev.

As Forças Armadas russas, que reivindicaram a tomada de uma nova localidade na região de Donetsk, no leste, afirmaram ter atingido instalações de um complexo militar-industrial ucraniano e refinarias de petróleo. Também disseram que interceptaram três drones ucranianos na noite de sábado (28).

Durante a ação aérea, explosões foram registradas nas cidades de Kiev, Lviv, Poltava, Mikolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasi e na região de Ivano-Frankivsk, segundo testemunhas e autoridades.

Instalações industriais foram danificadas em Mikolaiv, no sul do país, e em Dnipropetrovsk, no centro. Trechos de uma infraestrutura ferroviária também foram atingidos na cidade de Poltava. Em vários locais, casas e prédios residenciais ficaram destruídos.

Na região de Cherkasi, no centro da Ucrânia, os ataques russos deixaram seis feridos, entre eles uma criança, informou a polícia ucraniana no Telegram. Equipes de resgate retiraram moradores de apartamentos com paredes carbonizadas e janelas quebradas, mostraram imagens divulgadas pelas autoridades da região.

Mais a oeste, na região de Ivano-Frankivsk, situada longe da frente de batalha, uma mulher também ficou ferida e foi levada para um hospital. Em Kharkiv, no nordeste ucraniano, um homem de 60 anos morreu.

Na capital, Kiev, famílias se aglomeraram em estações de metrô em busca de abrigo após o soar de alarmes. Disparos feitos pela defesa aérea e explosões foram ouvidos por toda a cidade e também em Lviv, próxima à fronteira com a Polônia, onde tais ataques são menos comuns.

O governador da região de Lviv disse que o ataque teve como alvo infraestruturas críticas.

“A crescente magnitude do terrorismo demonstra a urgência de novas sanções [contra a Rússia]”, escreveu, por sua vez, o chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, na plataforma X.