João Dória vai vacinar toda a população de São Paulo e apresenta calendário

O governo João Doria (PSDB) prevê a vacinação de toda a população adulta (a partir de 18 anos) do estado de São Paulo até o dia 31 de outubro.

A informação foi antecipada na tarde desta quarta-feira (2) pelo próprio Doria em seu perfil de rede social e divulgada em entrevista aos jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, zona oeste de São Paulo.

A data prevista inicialmente para vacinar toda a população adulta do estado era 31 de dezembro, mas Doria disse que será possível antecipar essa data em dois meses. A previsão considera a data estimada de aplicação da primeira dose.

O cronograma atualizado de vacinação em São Paulo prevê a vacinação por faixas etárias após o término da vacinação dos grupos prioritários previstos no PNI (Programa Nacional de Imunizações):

de 1 a 20 de julho, pessoas de 55 a 59 anos

de 2 a 16 de agosto, pessoas de 50 a 54 anos

a partir de 17 de agosto, pessoas de 45 a 49 anos

de 1˚ a 10 de setembro, pessoas de 40 a 44 anos

de 11 a 20 de setembro, pessoas de 35 a 39 anos

de 21 a 30 de setembro, pessoas de 30 a 34 anos

de 1˚ a 10 de outubro, pessoas de 25 a 29 anos

de 11 a 31 de outubro, pessoas de 24 a 18 anos

Segundo o governo, no entanto, a vacinação está condicionada à disponibilização de doses pelo Ministério da Saúde por meio do PNI.

Uma nova remessa de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) vinda da China deve chegar no dia 28 de junho, com quantidade suficiente para a produção de mais 10 milhões de doses da Coronavac.

“Estamos projetando com base nas previsões do Ministério da Saúde. Isso pode retirar ou adicionar novas doses, de acordo com as entregas. Nós trabalhamos com uma redução, justamente considerando que podem haver atrasos nas entregas, e mesmo assim vimos que foi possível antecipar a vacinação de toda a população adulta até o final de outubro”, afirmou Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunizações (PEI).

A promessa é que até o dia 7 de junho seja concluída a imunização das pessoas com comorbidades. Segundo Paula, a vacinação vai incluir todas as pessoas com comorbidades ou beneficiários do programa de deficiência permanente (BPC) com mais de 18 anos.

A coordenadora afirmou também que o governo prevê o início da vacinação de todos os profissionais da educação com idades de 45 e 46 anos já a partir da próxima quarta-feira (9). Cerca de 80 mil pessoas devem ser incluídas nessa etapa da imunização.

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, disse ainda que foi apresentada a documentação necessária para autorizar a utilização das vacinas contra Covid-19 nos adolescentes de 12 a 15 anos na última segunda-feira (31) à Anvisa.

Atualmente, a única vacina aprovada para uso em adolescentes é a da Pfizer, cujo registro autoriza o uso em toda a população com 16 anos ou mais.

O estado de São Paulo tem uma população de 44.873.187 pessoas, de acordo com o Seade, dos quais cerca de 80% é a população maior de 18 anos, ou quase 36 milhões de pessoas.

Até a última terça-feira (1˚), foram aplicadas 17.577.126 doses em todo o estado, somando-se primeira e segunda dose.