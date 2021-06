Perigoso, novo desafio do Tiktok leva garota a ter que retirar parte do intestino

Um novo desafio do TikTok levou uma garota, de 13 anos, que vive em Rainhill, na Inglaterra, a ter que retirar parte de seu intestino e do apêndice após engolir bolas magnéticas.

A ‘brincadeira’ perigosa consiste em colocar mini bolinhas em partes opostas da língua para dar a impressão de ter um piercing no local.

Faye Elizabeth, a mãe da garota, disse à imprensa local que a adolescente começou a vomitar e a reclamar de dores no estômago após executar o viral.

“As dores pioraram então eu levei ela para o Whiston Hospital. De primeira eles acharam que poderia ser apendicite”, relatou.

“Então eles descartaram essa possibilidade e pensaram que poderia ser gastroenterite, até que ela começou a vomitar coisas pretas. Eles fizeram uma varredura e encontraram 10 das bolinhas magnéticas”, completou.

Segundo Faye Elizabeth, a garota engoliu as bolas de metal, que acabaram alojando no intestino e na apêndice dela. Por conta disso, precisou realizar uma cirurgia de emergência.

“Eles tiveram que retirar uma parte do intestino dela e costurá-lo novamente. Havia uma presa no apêndice dela então eles tiveram que removê-lo”, detalhou a mãe.

No total, os médicos retiraram 15 bolas magnéticas do organismo da menina. Ela acabou ficando com uma cicatriz de mais de 15 centímetros em sua barriga.