Esses são os SUV’s mais baratos do Brasil em 2025

Pedro Ribeiro - 04 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os SUV’s mais baratos estão conquistando o coração (e o bolso) dos brasileiros.

Em um país onde os preços dos carros parecem subir sem freio, encontrar um SUV 0 km por um valor acessível virou missão para quem quer conforto, estilo e praticidade sem estourar o orçamento.

Neste guia direto e atualizado, você vai conhecer os 10 SUV’s mais baratos do Brasil em 2025.

Todos eles com preços abaixo de R$ 120 mil. São modelos que acompanham a tendência de crescimento do segmento, mas com foco no custo-benefício.

As montadoras já entenderam: não basta oferecer luxo.

É por isso que novas marcas e versões de entrada estão surgindo para disputar esse espaço.

1. Citroën Basalt – R$ 93.990

Com motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas, o Citroën Basalt é atualmente o SUV mais barato do Brasil. A versão Feel entrega até 75 cv com etanol e torque de 10,7 kgfm. Simples, econômico e direto ao ponto.

2. Fiat Pulse – R$ 98.990

O Pulse é uma das apostas da Fiat para dominar o segmento. A versão Drive com motor 1.3 flex oferece até 107 cv e torque de 13,7 kgfm com etanol. Um SUV compacto, eficiente e que caiu no gosto do público.

3. Volkswagen Tera – R$ 103.990

Lançado com preço promocional de R$ 99.990 nas primeiras unidades, o Tera chegou para balançar o mercado. Equipado com motor 1.0 MPI, tem até 84 cv e torque de 10,3 kgfm. Compacto e ideal para quem quer entrar no universo dos SUV’s mais baratos.

4. Renault Kardian – R$ 112.690

O Kardian vem com motor 1.0 turbo e câmbio manual de 6 marchas. Com até 125 cv e torque de 22,4 kgfm, é uma boa opção para quem busca desempenho por um preço ainda dentro da faixa mais acessível.

5. Nissan Kicks Play – R$ 117.990

O Kicks é conhecido pelo conforto e design moderno. A versão Active Plus traz câmbio CVT, motor 1.6 e até 113 cv. É um dos SUV’s mais baratos com câmbio automático no mercado.

6. Jeep Renegade Sport – R$ 118.290

Com motor 1.3 turbo de até 176 cv, o Renegade é um dos mais potentes da lista. Mesmo sendo o Jeep mais em conta, entrega robustez, segurança e tradição da marca.

7. Volkswagen T-Cross – R$ 119.990

O T-Cross é a opção de entrada da Volkswagen com motor 1.0 TSI e câmbio automático. Com até 128 cv, é um SUV urbano, espaçoso e bem equipado.

8. Volkswagen Nivus – R$ 119.990

Assim como o T-Cross, o Nivus usa o motor 1.0 TSI e oferece uma dirigibilidade ágil com até 128 cv. Tem um design mais esportivo e é voltado para quem gosta de estilo.

9. Fiat Fastback – R$ 119.990

O Fastback mistura SUV com cupê. Com motor 1.0 turbo e até 130 cv, entrega desempenho e visual arrojado. É ideal para quem quer algo fora do comum entre os SUV’s mais baratos.

10. Caoa Chery Tiggo 5x Sport – R$ 119.990

Fechando a lista, o Tiggo 5x Sport tem motor 1.5 turbo e até 150 cv. Com câmbio CVT e bom pacote de equipamentos, é uma das melhores relações custo-benefício do momento.

