UniEVANGÉLICA: uma conquista de todos

Na última segunda-feira (31) tive a oportunidade de participar da solenidade que promoveu a UniEVANGÉLICA de centro universitário a universidade. A conquista é fruto de uma construção baseada num trabalho sério, focado e obstinado de homens e mulheres que a cada dia deram e continuam dando a sua contribuição na Associação Educativa Evangélica, responsável por um projeto que atende a gerações. Desde as primeiras faculdades, até a reunião em um centro universitário, este é um processo cujo legado é passado de mãos em mãos até chegar a este grande momento.

A Universidade Evangélica representa um avanço para muito além das conquistas pessoais e de sua mantenedora. É um avanço inegável para Anápolis e para os anapolinos. Ao se unir com a UEG, este novo status acaba por transformar a cidade, consolidando-a como um polo de conhecimento e produção científica como poucos municípios atingem.

Além disto, para os anapolinos e anapolinas, este novo momento da educação em nível superior de Anápolis e de Goiás é um polo gerador de oportunidades. Como um parlamentar que acredita de forma irrevogável no poder transformador através da educação, enxergo este cenário como uma abertura ainda maior de possibilidades para milhares de estudantes que sonham com o ingresso em uma universidade e a chancela de uma unidade de conhecimento com a qualidade da UniEVANGÉLICA.

Por fim, essa é uma notícia que me impacta em diversos níveis. O primeiro deles é num nível pessoal porque sou oriundo da educação superior da UniEVANGÉLICA. Estudei lá e me formei em Direito. Portanto, acompanhar a evolução do centro universitário em uma universidade é um privilégio que tenho pela sensação de pertencimento.

Vejo também como uma honra poder representar a nossa cidade e todo o Estado de Goiás como deputado estadual bem no tempo em que acontece essa mudança, que representa um verdadeiro presente para Anápolis, para Goiás e para todos os anapolinos.

A UniEVANGÉLICA é a materialização do que sonhamos para a educação na vida das pessoas e para a cidade. Ela representa a geração de oportunidades de transformação, de geração de novas expectativas de vida e de futuro. Isso é a educação. Por isto a nossa luta por mais ambientes propícios ao conhecimento.

Queremos qualificar e ampliar os espaços de estudo, no ensino médio, como temos feito, a fim de oportunizar que mais alunos da rede pública tenham a oportunidade de seguir seus estudos e disputar – de igual para igual – um curso na UniEVANGÉLICA e na UEG, tendo a chance de dizer com orgulho que estudaram em uma cidade polo do conhecimento universitário de Goiás.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quartas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.