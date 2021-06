A explicação do Bradesco após internet banking e app do banco ficarem fora do ar

Júlia Moura, de SP – O internet banking e o aplicativo do Bradesco e do Next -banco digital do Bradesco- estão fora do ar nesta segunda-feira (7), segundo clientes. Internautas relatam dificuldade de acessar a conta do banco desde a manhã.

Ao tentar logar, tanto o aplicativo como o internet banking travam na página de carregamento.

Procurado, o Bradesco disse que identificou o problema e que o acesso ao aplicativo já está funcionando. O internet banking, porém, segue fora do ar.

De acordo com clientes, porém, o aplicativo demora a abrir e não processa operações, aparecendo uma mensagem de erro com o código 407.

“O app do Bradesco apresentou hoje momentos de intermitência e o internet banking momentos de indisponibilidade pontuais. Equipes estão trabalhando para normalização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente”, disse o banco em nota.

O Next diz que o seu serviço também não foi normalizado por completo.

“O Next está enfrentando uma intermitência no aplicativo. As equipes de tecnologia estão focadas em solucionar esta instabilidade o mais breve possível”, afirma o banco em nota.