Anápolis também está vacinando contra a gripe; confira quem pode procurar um dos 15 postos

Anápolis também está vacinando contra a gripe e a Prefeitura anunciou que inicia nesta quarta-feira (09) a terceira etapa da campanha, abrindo a imunização para pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A vacina contra a gripe está disponível de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 10h30 e das 13h15 às 16h30, nos seguintes postos: unidades de saúde do Jardim Alvorada, Calixtópolis, Adriana Parque, Arco Verde, Parque dos Pirineus, Filostro Machado, Munir Calixto, Vila Fabril, São Carlos, São Lourenço, Vila Norte, Jardim Suíço, Vivian Parque, Jardim Guanabara e Unidade de Saúde Ilion Fleury (Bairro Jundiaí).

Idosos, professores da rede pública e privada, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde que compõem os dois primeiros grupos e ainda não se vacinaram também podem procurar um dos postos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça com a população a necessidade de se vacinar contra a gripe. “É uma proteção a mais nessa época de pandemia”, lembra o titular da pasta, Júlio César Spíndola. Ele ainda pontua que deve haver um intervalo de 15 dias entre as vacinas da gripe e da Covid-19.