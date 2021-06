Cantora pop decadente diz que virou cobra e aconselha fãs: “tomem cuidado”

A cantora Britney Spears, 39, preocupou seus fãs ao publicar, nesta segunda-feira (7), uma sequência de fotos vestindo uma roupa com estampa de cobra e na legenda afirmou que decidiu se transformar no animal.

“Uma vez segurei uma cobra no Video Music Awards, mas 20 anos depois decidi ir além e me tornar a p. da cobra!”, começou a artista. “E como truques são coisas de crianças, seus merdinhas safados, quem sabe a cor da cobra que eu serei amanhã!? Tomem cuidado pessoal e fiquem de olho na cobra!”.

Britney fazia referência a sua apresentação no VMA de 2001, quando se apresentou com uma cobra nas costas. Internautas e seguidores estranharam a linguagem da cantora e fizeram diversos questionamentos nos comentários.

“Como assim, Britney?”, perguntou um seguidor. “Não pode ser Britney escrevendo isso”, afirmou outra pessoa.

“Bem, isso não é estranho, Brit. Espero que você seja libertada da sua jaula em breve!”, escreveu um terceiro.

A saúde mental da cantora é um ponto muito discutido, e até gerou o movimento #FreeBritney que pede o fim da tutela de seu pai, Jamie Spears, 68, imposta pela Justiça dos Estados Unidos em 2007, quando a cantora raspou o cabelo e foi internada.

No início de maio a cantora classificou como “hipócritas” os documentários sobre sua vida e carreira, pelo motivo de repetirem seus problemas pessoais ao mesmo tempo em que criticam a mídia por ter sido a primeira a noticiá-los.

Lançado pelo canal FX e o jornal The New York Times em fevereiro, o documentário “Framing Britney Spears” examinou a ascensão meteórica da artista à fama na adolescência, o escrutínio midiático subsequente e seu colapso amplamente divulgado.

Além disso, também em maio, a rede BBC lançou “The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship” no Reino Unido. Ele estreou nos Estados Unidos e no Canadá no dia 11 de maio no serviço de streaming Select do canal britânico.