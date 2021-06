Prefeitura de Anápolis inicia vacinação de pessoas com 50 anos; veja locais

A partir desta terça-feira (08) pessoas com idade igual ou superior a 50 anos já podem ser vacinadas contra a Covid-19 em Anápolis. A imunização ocorrerá simultaneamente em nove pontos da cidade (veja lista abaixo), entre 8h e 16h.

Outra novidade é que o cadastro no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar já está disponível para pessoas de 40 anos ou mais.

Locais

Pedestres: ginásio da UniEvangélica, Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth.

Sistema drive-thru: CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty.

Gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação podem procurar o Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru) e unidades de saúde do Arco-Íris e Bairro de Lourdes (pedestres).