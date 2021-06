Ator brasileiro denúncia que criminoso se passa por ele em app de paquera

O ator Ricky Tavares, 29, denuncia que um criminoso tem se passado por ele em um aplicativo de paquera e convida mulheres para sair.

De acordo com o ator, que atualmente pode ser visto na pele do personagem Harã em “Gênesis” (Record), as pessoas precisam ter cuidado ao se depararem com uma foto dele no aplicativo.

“Algumas pessoas estão me mandando mensagem dizendo que estão falando comigo no Tinder. Não tenho conta nesse app ou em qualquer outro que seja parecido. Só uso o Instagram, Twitter e Tiktok”, alertou pelas redes sociais.

Segundo o artista, a repercussão tem sido muito negativa e isso tem atrapalhado a sua reputação. Há quem já tenha procurado por ele.

“Muitas meninas estão me mandando mensagem achando que estão falando comigo. Essa pessoa marca até encontros se passando por mim”, conta o ator.

Essa não é a primeira vez nem talvez seja a última que fatos como esse acontecem. Em 2020, Selton Mello, 48, foi surpreendido ao descobrir que um homem identificado como Roberto usava uma foto sua em um perfil no aplicativo de relacionamento Tinder.

O artista publicou uma reprodução da imagem em seu Instagram e brincou na legenda: “O troféu ‘que que ta conteseno’ entrego honrosamente ao Roberto, que usa minha foto no Tinder. Limites: não há limites. O brasileiro é fascinante”.

A imagem mostra que Roberto teria 40 anos e estudou na Faculdade AVEC (Associação Vilhenense de Educação e Cultura) de Vilhena.

Famosos como Astrid Fontenelle comentaram a publicação: “Muito maravilhoso”, disse a apresentadora. “Um viva pro Roberto”, escreveu Alexandre Nero. Anitta, Ary Fontoura, Marcos Veras e Bruno Belutti também deixaram comentários na foto.