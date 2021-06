Anápolis deve ter quatro dias de chuva e queda na temperatura, mostra previsão

Os que esperavam apenas frio e seco em Anápolis podem ficar alegres com os próximos dias chuvosos na cidade.

Conforme o Climatempo, entre sábado (12) e terça-feira (15) a probabilidade de precipitação será de 90%.

As pancadas de chuva tendem a ocorrer no final de tarde ou início da noite de forma moderada.

Isso porque a frente fria vem do oceano Atlântico e chega com pouca força ao Planalto Central.

A temperatura também deve cair um pouco, com os termômetros oscilando entre mínimas de 14º C e máximas de 26º C.