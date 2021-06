UniEVANGÉLICA oferece oportunidade de estudar com 50% de desconto na mais nova universidade de Goiás

A UniEVANGÉLICA, que agora é a Universidade Evangélica de Goiás, decidiu manter seu programa especial para quem já concluiu o ensino superior e quer fazer uma segunda graduação na instituição: portadores de diploma têm matrícula gratuita e 50% de desconto nas mensalidades, até o final do curso – exceto medicina.

Ao todo, a Universidade Evangélica de Goiás oferece mais de 50 cursos presenciais e a distância de ensino superior. Especialistas apontam que estudar em uma universidade pode ser um diferencial na carreira.

“Mesmo sendo baseado em competências, os processos seletivos valorizam muito a procedência do aluno. Estampar no currículo uma formação superior realizada na Universidade Evangélica de Goiás é um elemento importantíssimo na valorização da carreira profissional”, destaca o professor e administrador de empresas Ieso Costa Marques, coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UniEVANGÉLICA.

Ieso ainda destaca a qualidade da instituição: “o mercado de trabalho sempre valorizou a procedência acadêmica dos candidatos. Uma formação superior realizada na UniEVANGÉLICA representa atualmente qualidade, tradição e sólidos conhecimentos. Há 17 anos tenho encaminhado alunos da instituição para o mercado de trabalho”.

“O número de empresários que nos solicitam diariamente indicações de bons alunos para os processos seletivos é muito grande. Depois que a UniEVANGÉLICA se tornou Universidade a demanda mais que dobrou”, declara ainda.

Para os portadores de diploma começarem a estudar, basta que apresentem na instituição uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio e cópias do diploma e do histórico escolar de curso superior.

As inscrições são feitas no conforto do lar, diretamente pelo site da UniEVANGÉLICA.

Qualidade reconhecida pelo MEC

O resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado recentemente pelo Ministério da Educação confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás. Com conceito 4, permanece entre as quatro melhores, conforme a avaliação. O Curso de Medicina possui conceito 5.

Confira alguns depoimentos de profissionais de destaque no mercado de trabalho sobre a importância de estudar em uma universidade e ter uma segunda graduação:

“É muito importante saber escolher onde estudar. Escolher uma universidade pode ser um diferencial excelente e é sempre bom analisar aquela instituição antes de ingressar no curso superior. Uma universidade, para chegar a esse nível, precisa passar por vários processos e um deles é a exigência de qualidade e excelência no ensino. É muito importante ter uma formação, mas também é essencial certificar-se de que essa formação será em uma unidade de ensino superior renomada, com professores qualificados, recursos e estrutura para atender aos estudantes. Isso só uma universidade pode oferecer”.

Tatiana Alcântara

Fundadora e Hostess da Alcântara Consultoria.

Head Hunter, Recrutadora e Psicóloga Organizacional

“A universidade abre várias portas, traz um leque de conhecimento, de teorias, uma bagagem muito importante e, principalmente, abre a oportunidade de fazer um bom estágio e ser conhecido pelo mercado de trabalho. Quando eu fazia segundo período de administração na Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, eu fui contratada como estagiária e, após um tempo, fui convidada para ser sócia dessa empresa, onde estou até hoje. Trabalho na área de recursos humanos e gestão da qualidade. Atuando com recrutamento e seleção, percebo como a universidade faz diferença – as empresas continuam buscando os estagiários que tenham formação teórica de excelência. Hoje apenas um curso superior não é suficiente. Pessoas com duas graduações têm um diferencial no mercado de trabalho. E a universidade é essa porta que vai nos levar ao sucesso na carreira profissional”.

Natalia Pereira de Melo e Silva

Administradora, arquiteta, MBA em Gestão de Pessoas, especialização em docência universitária

Sócia consultora na Ampliar Assessoria em Desenvolvimento Humano