Belo Liso é oficialmente lançada em Anápolis e já está com a agenda aberta

Muito aguardada em Anápolis, a Belo Liso foi inaugurada oficialmente nesta sexta-feira (11) e traz para a cidade uma proposta exclusiva de alisamentos impecáveis.

Agora, as clientes terão na cidade um atendimento de excelência com técnica exclusiva e processos personalizados de acordo com a necessidade de cada cabelo.

Os agendamentos já estão disponíveis e as interessadas em realizar qualquer procedimento ganhará uma avaliação gratuita e completa do perfil do cabelo.

Tudo se inicia com uma entrevista para avaliar o histórico de química nos fios e o biotipo capilar de cada cliente, para que os melhores resultados sejam alcançados.

A técnica chamada Compactador de Fios busca proporcionar praticidade, com um liso duradouro, muito brilho e maciez aos cabelos. Adeus escovas e pranchas no dia-a-dia.

O retoque é necessário conforme o crescimento dos fios e todos os atendimentos podem ser divididos em até 6x nos cartões.

A Belo Liso fica na Avenida Jamel Cecílio, loja 04, Galeria Jamel, no bairro JK Nova Capital.

Mais informações pelo Instagram @belolisooficial, pelo WhatsApp (62) 9 8320-2829 ou pelo telefone (62) 3706-0581.