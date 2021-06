Caiado apresenta mês em que adultos de 18 anos ou mais estarão vacinados contra Covid-19

Só descansarei quando o último goiano for vacinado contra a COVID-19. Com as novas remessas a caminho, já em setembro vamos vacinar até a faixa etária dos 18 anos! Preparem os braços, goianos e goianas! A sua hora de vacinar está chegando! 💉💪🙏#Éporvocêqueagentefaz

