Corpo de cantor sertanejo é encontrado em área de mata pela Polícia Civil de Goiás

A Polícia Civil de Goiás enviou nota à imprensa no final da tarde desta terça-feira (15) para confirmar ter encontrado o corpo de Luizmar Oliveira Damasceno, de 45 anos.

O cantor estava desaparecido desde a última sexta-feira (11), quando saiu de casa, no Residencial Serra Azul 1, em Goiânia, por volta das 13h20.

De acordo com a corporação, o cadáver estava em uma área de mata do Morro Mendanha, na capital, e foi localizado após várias buscas com apoio do Corpo de Bombeiros e cães farejadores.

Luizmar, que já fez dupla com Cristiano Araújo, saiu de motocicleta, uma Honda/CG de cor vermelha, e não levou documentos nem aparelho telefônico.

A motocicleta foi localizada, na manhã desta segunda-feira (14), em uma área de mata no Residencial Serra Azul 2, em Goiânia.

Moradores encontraram o veículo pela manhã e pensaram ser de um caçador. Mais tarde, passaram e viram que a moto continuava no mesmo lugar e, então, acionaram a Polícia Militar.

Os detalhes da localização do corpo e sobre as possíveis causas da morte serão divulgados em breve pelo Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), em entrevista coletiva.