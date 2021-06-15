Saneago explica porque quase 200 bairros podem ficar sem água em Anápolis até quinta-feira (17)
Companhia também solicitou da população o uso consciente das reservas domiciliares
A Saneago anunciou que precisou interromper, entre às 06h30 e 10h30 desta terça-feira (15), o abastamento em Anápolis para a realização da manutenção de uma bomba do Sistema Piancó.
Lista divulgada pela companhia mostra que o serviço afetou cerca de 190 bairros.
Como o horário previsto para finalização do trabalho já terminou, a expectativa é que o restabelecimento gradual do fornecimento ocorra durante a quarta-feira (16).
Os bairros mais afastados poderão voltar a receber água normalmente apenas nas primeiras horas da quinta-feira (17).
A previsão é que imóveis com caixas d’águas bem dimensionadas não sintam o desabastecimento e a Saneago também solicitou da população o uso consciente das reservas domiciliares.
Veja a lista completa dos bairros afetados
ADRIANA PARQUE,
ALTO DA BELA VISTA,
ANÁPOLIS CITY,
ANDRACEL CENTER,
ANEXO ANTÔNIO FERNANDES,
ANEXO ITAMARATY,
ANTÔNIO FERNANDES,
BAIRRO ALVORADA,
BAIRRO DA LAPA,
BAIRRO DE LOURDES,
BAIRRO SANTO ANTÔNIO,
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO,
BAIRRO VILA LOBOS,
BANDEIRAS,
BOA VISTA,
BOM SUCESSO,
BOUGAINVILLE,
CAMPOS ELÍSIOS,
CENTRO,
CHÁCARA COLORADO,
CHÁCARAS AMERICANAS,
CIDADE JARDIM,
CIDADE UNIVERSITÁRIA,
CONDOMÍNIO SOL NASCENTE,
CONJUNTO JAMAICA,
CONJUNTO MIRAGE,
DOM PEDRO II,
ELDORADO,
FILOSTRO MACHADO,
FLOR DO CERRADO,
FREI EUSTÁQUIO,
GRAN VILLE,
GRANJAS SANTO ANTÔNIO,
GUANABARA,
IAPC,
ITAMARATY 1, 2, 3 E 4 ETAPA,
JAIARA,
JARDIM ALEXANDRINA,
JARDIM AMÉRICA,
JARDIM ARCO VERDE 1 E 2ª ETAPA,
JARDIM ARCO VERDE,
JARDIM BANDEIRANTE,
JARDIM DAS AMÉRICAS 1, 2 E 3ª ETAPA,
JARDIM DAS OLIVEIRAS,
JARDIM DO LAGO,
JARDIM DOS IPÊS,
JARDIM ELDORADO,
JARDIM EUROPA,
JARDIM GOIANO,
JARDIM GUANABARA,
JARDIM IBIRAPUERA,
JARDIM PALMARES,
JARDIM PETRÓPOLIS,
JARDIM PLANALTO,
JARDIM PRIMAVERA – I ETAPA,
JARDIM PRIMAVERA – II ETAPA,
JARDIM PRIMAVERAS,
JARDIM PROGRESSO,
JARDIM SANTA CECILIA,
JARDIM SANTANA,
JARDIM SILVEIRA,
JARDIM SUÍÇO,
JARDIM TESOURO,
JARDIM VERA CRUZ,
JARDIM VILLAGE,
JK NOVA CAPITAL,
JK OESTE,
JK,
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA,
JÓQUEI CLUBE,
JUNDIAÍ INDUSTRIAL,
JUNDIAÍ,
LAPA,
LOTEAMENTO JARDIM FLOR DE LIZ,
LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO,
LOTEAMENTO NOVO JUNDIAÍ,
LOTEAMENTO SETOR SANTA CLARA,
MARACANÃ,
MARACANAZINHO,
MENINO JESUS,
MIRRAGE,
MORADA NOVA,
NAÇÕES UNIDAS,
NOSSA SENHORA APARECIDA,
NOVA CAPITAL,
NOVA VILA JAIARA,
PARQUE BRASÍLIA,
PARQUE DOS EUCALIPTOS,
PARQUE DOS PIRINEUS,
PARQUE IRACEMA,
PARQUE MICHEL,
PARQUE RESIDENCIAL ANDER,
PARQUE RESIDENCIAL DAS FLORES,
RECANTO DO SOL,
RESIDENCIAL ALDEIA DOS SONHOS,
RESIDENCIAL ALFREDO ABRHÃO,
RESIDENCIAL ALPHAVILLE,
RESIDENCIAL AMÉRICA,
RESIDENCIAL ANA CAROLINA,
RESIDENCIAL ANAVILLE,
RESIDENCIAL ARAGUAIA,
RESIDENCIAL ARAUJOVILLE,
RESIDENCIAL AYRTON SENNA,
RESIDENCIAL BELAS ARTES,
RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA,
RESIDENCIAL CENTENÁRIO,
RESIDENCIAL CEREJEIRAS,
RESIDENCIAL DAS ROSAS,
RESIDENCIAL DOM EMANOEL,
RESIDENCIAL DOM FELIPE,
RESIDENCIAL GABRIELA,
RESIDENCIAL GALDI,
RESIDENCIAL IDELFONSO LIMÍRIO,
RESIDENCIAL IPANEMA,
RESIDENCIAL ITORORÓ,
RESIDENCIAL JANDAIA,
RESIDENCIAL JARDIM ITÁLIA,
RESIDENCIAL LAS PALMAS,
RESIDENCIAL LEBLON,
RESIDENCIAL MARIA AUGUSTA,
RESIDENCIAL MÔNICA BRAGA,
RESIDENCIAL PALMEIRAS,
RESIDENCIAL PARIS,
RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO,
RESIDENCIAL SAN MARCO,
RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO,
RESIDENCIAL SHANGRILÁ,
RESIDENCIAL TANGARÁ,
RESIDENCIAL TEREZINHA BRAGA,
RESIDENCIAL TROPICAL,
RESIDENCIAL VALE DO SOL,
RESIDENCIAL VENEZA,
RESIDENCIAL VERONA,
RESIDENCIAL VILA FELIZ,
RESIDENCIAL VIRGÍNIA CORREA,
SANTA MARIA,
SANTO EXPEDITO,
SÃO CARLOS,
SÃO JERONIMO,
SÃO JORGE,
SÃO JOSÉ,
SÃO LOURENÇO,
SETOR ESCALA,
SETOR INDUSTRIAL AEROPORTO,
SETOR LAGO DOS BURITIS,
SETOR RESIDENCIAL JANDAIA,
SETOR SUL 1, 2 E 3ª ETAPA,
SETOR TROPICAL,
SÍTIO RECREIO JARDIM BOA VISTA,
SUMMERVILLE,
VALÊNCIA,
VILA BELLA,
VILA CALIXTO ABRÃO,
VILA CELINA,
VILA CORUMBA,
VILA DAS ACÁCIAS,
VILA DE LOURDES,
VILA DOS OFICIAIS,
VILA FABRIL,
VILA FALLUH,
VILA FORMOSA JK,
VILA FORMOSA,
VILA GOIÁS,
VILA GÓIS,
VILA HARMONIA,
VILA INDUSTRIAL JUNDIAÍ,
VILA JOÃO XXIII
VILA JUSSARA,
VILA NORTE,
VILA NOVA JAIARA,
VILA RICA,
VILA SANTA ISABEL,
VILA SANTA MARIA DE NAZARETH,
VILA SANTANA,
VILA SÃO JOÃO,
VILA SÃO JORGE,
VILA SÃO JOSÉ,
VILA SUL,
VILA TOCANTINS,
VILA UNIÃO,
VILLAGE,
VIRGÍNIA CORREA,
VlLA BRASIL.