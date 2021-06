Semusa confirma a morte de mais onze homens e quatro mulheres em Anápolis

Onze homens e quatro mulheres tiveram a morte confirmada nesta terça-feira (15) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo a pasta, as vítimas do sexo masculino tinham 31, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 65, 68, 79 e 83 e as do sexo feminino 59, 73, 86 e 87.

Os óbitos ocorreram entre os dias 07 e hoje em diversas unidades de saúde da cidade. Soma 1.299 o total de vítimas fatais em Anápolis desde o início da pandemia.

A Semusa também foi notificada de 122 novos casos e o acumulado chegou a 41.223. O total de 37.867, no entanto, se referem a casos considerados “curados” pela pasta.

Por outro lado, 1.961 pacientes infectados estão em isolamento domiciliar e 112 internados.

Na rede municipal, a taxa de ocupação de UTIs e enfermarias está na casa dos 50% – o que garante que Anápolis permaneça no grau leve da matriz de risco.