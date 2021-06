Com consultas e exames acessíveis, Clínica de Anápolis inicia campanha “Junho da Saúde Digestiva”

A saúde digestiva vai muito além do estômago. Ela também engloba uma série de outras partes do corpo, como boca, esôfago, faringe e intestinos.

E para que as pessoas levem uma vida com mais qualidade, é fundamental se atentar aos sinais do corpo dá e buscar ajuda de um médico sempre que um sintoma aparecer.

Neste sentido, a Clínica Popular da Saúde está realizando a campanha Junho da Saúde Digestiva, para conscientizar a população da necessidade de tratar e prevenir as doenças que afetam o aparelho digestivo.

O objetivo é auxiliar as pessoas a buscarem hábitos mais saudáveis de alimentação, reduzindo o consumo de produtos industrializados e comendo mais frutas, legumes e praticando exercícios físicos.

Para aqueles que precisam passar por consultas e exames específicos, como endoscopia e colonoscopia, a Clínica Popular da Saúde também oferta atendimentos completos e por preços mais acessíveis.

Os sintomas mais comuns de problemas no sistema digestivo são as azias, enjoos, sensação de estômago cheio, gases, diarreia, arrotos frequentes e cansaço extremo.

Por isso, o ideal é sempre ter o acompanhamento de um profissional, uma vez que os diagnósticos precoces são fundamentais para o sucesso dos tratamentos.

Os interessados só precisam fazer os agendamentos pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.

As unidades da Clínica Popular da Saúde ficam na Avenida Fernando Costa, nº 1073, na Vila Jaiara, e na Avenida Minas Gerais, nº 251, no bairro Jundiaí.